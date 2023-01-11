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لبنان

عصابة تسطو على محل مجوهرات في بيروت في وضح النهار!

Lebanon 24
11-01-2023 | 08:13
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تمكنت عصابة مؤلفة من ثلاثة اشخاص من سرقة مجوهرات، من احد محلات المجوهرات في سوق الذهب في بيروت، امام اعين الكاميرات وفي وضح النهار.
 
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والتقطت كاميرات المراقبة التنسيق الواضح بين افراد العصابة وتمرسهم في السرقة. (الوكالة الوطنية)
 
 
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مجوهرات

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