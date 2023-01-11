كرامي: الدولة لا تنتظم الا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة

استقبل رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، في دارته في طرابلس وفدا من نقابة المحامين في طرابلس والشمال برئاسة النقيبة تيرزا القوال.



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وتم خلال اللقاء البحث في التطورات الداخلية وشؤون العدل والقضاء.



وحيّا كرامي "القضاة الذين تداعوا الى العودة للعمل رغم ظروف السرايا في طرابلس والمحاكم غير الانسانية فهي تفتقد الى أدنى المستلزمات من الاوراق الى الطوابع وحتى الاقلام فالموظف غير قادر على شراء المستلزمات الاساسية من جيبه الخاص والمطلوب من الدولة ان تؤمن للموظف كل ما هو بحاجة له". وحيّا كرامي "القضاة الذين تداعوا الى العودة للعمل رغم ظروف السرايا في طرابلس والمحاكم غير الانسانية فهي تفتقد الى أدنى المستلزمات من الاوراق الى الطوابع وحتى الاقلام فالموظف غير قادر على شراء المستلزمات الاساسية من جيبه الخاص والمطلوب من الدولة ان تؤمن للموظف كل ما هو بحاجة له".

كما وطالب كرامي الحكومة والمسؤولين ووزير العدل تحديدا ان يعملوا على ايجاد حل سريع لعودة انتظام العمل القضائي في الشمال، مضيفاً: "والا فنحن مقبلون على مرحلة امنية متفلتة ويبقى المجرم دون محاسبة او عقاب".





ودعا كرامي الى" الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن "الدولة لا تنتظم الا بانتخاب رئيس ومن بعدها تشكيل للحكومة وعندها ستعود جميع المؤسسات الى طبيعتها وتنتظم الشؤون الاقتصادية ومصالح الناس".





وأيّد "خطوة النواب برفع دعوة قضائية ضد النائب السابق انطون زهرا على خلفية تصريحات أدلى بها وتمس الطائفة الاسلامية العلوية"

وقال: "ان انطوان زهرا القيادي في القوات اللبنانية من الاشخاص الذين تعاملوا مع العدو الاسرائيلي، ونؤيد ضرورة رفع دعوى قضائية ضد رجل لا يفهم لا بالعروبة ولا الانسانية، وتاريخ القوات حافل بالجرائم ونرفض اعادة توتير الاجواء في المدينة وندعو الى وأد الفتنة واللجوء الى القضاء".





من جهتها، نقيبة المحامين في الشمال تيرزا القوال رحبت بـ"عودة القضاء الى عملهم".

وشددت على" ضرورة ان تقوم السلطة التنفيذية بواجبها لتنتظم الامور وتعود مؤسسات الدولة الى طبيعتها". (الوكالة الوطنية)



