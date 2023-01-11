رنده خرجت ولم تعُد.. هل تعرفون مكانها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: رنده عبد اللطيف وهبي (مواليد عام 1972، لبنانيّة)، التّي غادرت منزلها الكائن في مدينة الشّويفات بتاريخ 4/12/2022 ولم تَعُد لغاية تاريخه.

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وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الشّويفات في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.