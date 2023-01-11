فريق من مراقبي الامم المتحدة يقوم بجولة تفقدية "للخط الازرق"

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام "فريق من مراقبي الامم المتحدة، بجولة تفقدية للخط الازرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مستقلا مروحية تابعة لقوات اليونيفيل والتي تنفذ، طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط انطلاقا من محور العديسة الغجر والعباسة وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ مقابل بلدة شبعا".

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