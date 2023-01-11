الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية عصراً



Advertisement بينما افتتح سعر صرف الدولار صباحا في السوق الموازية على تسعيرة ما بين 46300 و46400 ليرة للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار عصر اليوم في السوق الموازية تسعيرة تتراوح ما بين 46850 و46950 ليرة للدولار الواحد.