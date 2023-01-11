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لبنان

الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
11-01-2023 | 09:40
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سجل سعر صرف الدولار عصر اليوم في السوق الموازية تسعيرة تتراوح ما بين 46850 و46950 ليرة للدولار الواحد.
 
 
بينما افتتح سعر صرف الدولار صباحا في السوق الموازية على تسعيرة ما بين 46300 و46400 ليرة للدولار الواحد.
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