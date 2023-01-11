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لبنان

استدعاء ويليام نون وبيتر بو صعب ووالده للتحقيق غدا

Lebanon 24
11-01-2023 | 09:50
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن استدعاء ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، اضافة الى بيتر بو صعب ووالده، للتحقيق معهم غدا في مفرزة تحري بيروت الساعة العاشرة صباحا، وذلك على خلفية "اعمال الشغب التي حصلت خلال محاولة دخول اهالي شهداء انفجار المرفأ الى قصر العدل امس والتدافع مع القوى الامنية".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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