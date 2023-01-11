جنبلاط أبرق إلى كريم يونس مهنئا: نضالكم مع الشعب الفلسطيني لا بد أن يثمر انتصاراً للقضية

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس، مهنئًا إيّاه بخروجه من سجون الاحتلال، وذلك بعد أربعين عاماً من النضال والصمود داخل السجن.

وجاء في نص البرقية:

"أتقدّم منك، ومن الشعب الفلسطيني الأبي، بأصدق التهاني بمناسبة خروجك من سجون الاحتلال، وذلك بعد أربعين عاماً كنت فيها مثالاً للنضال والصمود من داخل السجن. وباسمي وباسم الحزب التقدمي الاشتراكي أتوجه إليك بخالص الاحترام والتقدير لكل التضحيات التي قدمتها ولا تزال لأجل القضية الفلسطينية.

إن نضالكم المشهود مع جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لا بد أن يسهم في المزيد من تعرية الاحتلال وكشف أحقاده وعنصريته أمام العالم، ولا بد أن يثمر انتصاراً لقضية فلسطين مهما طال الزمن".