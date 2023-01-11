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لبنان

نقابتا عمال المخابز وصناعة الخبز بحثتا أوضاع العمال ومطالبهم

Lebanon 24
11-01-2023 | 10:22
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زار رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، رئيس نقابة صناعة الخبز النقيب طوني سيف في مكتبه.
 
 
وقالت نقابة عمال المخابز في بيان، إنه عقد اجتماع مطول حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي طالت الجميع، والاوضاع الراهنة وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل في هذه الظروف الصعبة وحقوق العمال ومعاناتهم ومطالبهم المشروعة التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء.
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ولفت البيان الى أن "الاجتماع ساده جو من الصراحة والتفاهم والإيجابية لمطالب العمال المحقة"،
 
 
وشدد المجتمعون على تأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين الراغبين بالعمل في قطاع الافران وتدريبهم وتأهيلهم مهنيا وافضلية العمل في صالات الافران للبنانيين، كما شددوا على تسجيل جميع المخابز والافران والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية حق مكتسب للعمال وتسجيل اجور العمال بالاجر الفعلي الذي يتقاضونه على جداول الإشتراكات.
 
وأكد المجتمعون تطبيق قانون العمل على عمال المخابز والأفران، ودفع بدل النقل للعمال او تأمين صاحب العمل وسيلة نقل لنقل العمال من والى عملهم، ومراعاة وتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة داخل الافران والسلامة المهنية للعمال.

وأشار البيان الى أنه "تم الاتفاق على عقد لقاءات مفتوحة لمتابعة الوضع بصورة شاملة للعمال والتفاهم وحل العقد وايجاد الحلول المناسبة التي ترضي الطرفين". (الوكالة الوطنية)
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