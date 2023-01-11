الجيش يداهم في الشراونة

أفادت مراسة "لبنان 24" أنّه وعلى خلفية اطلاق نار، نفذ الجيش عمليات دهم لعدد من المنازل في حي الشراونة في بعلبك. وتم ضبط كميات من حشيشة الكيف واسلحة وذخائر ومعدات اخرى.

Advertisement