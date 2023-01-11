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لبنان

الجيش يداهم في الشراونة

Lebanon 24
11-01-2023 | 10:41
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أفادت مراسة "لبنان 24" أنّه وعلى خلفية اطلاق نار، نفذ الجيش عمليات دهم لعدد من المنازل في حي الشراونة في بعلبك. وتم ضبط كميات من حشيشة الكيف واسلحة وذخائر ومعدات اخرى.
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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الجيش

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