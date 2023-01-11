Advertisement

لبنان

توقيف مطلوب على حاجز القبة

Lebanon 24
11-01-2023 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1027836-638090562632868443.jpg
Doc-P-1027836-638090562632868443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقف الجيش المدعو ش. ص. على احد الحواجز في منطقة القبة، وهو مطلوب بعدة مذكرات اطلاق نار وسلب وترويج المخدرات. 

وتم تحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه، بحسب مراسلة "لبنان 24".
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الجيش يعلن توقيف 20 لبنانياً و7 سوريين... إليكم التفاصيل!
lebanon 24
11/01/2023 22:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية لـ"مخابرات الجيش" في عكّار.. من الذي تمّ توقيفه؟
lebanon 24
11/01/2023 22:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية دهم وتوقيف أشخاص في منطقة دوحة الحص.. هذا ما أعلنه الجيش
lebanon 24
11/01/2023 22:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوبان بموجب مذكرات توقيف عدّة في قبضة الجيش
lebanon 24
11/01/2023 22:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

توقيف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2023-01-11
15:39 | 2023-01-11
14:32 | 2023-01-11
14:19 | 2023-01-11
14:14 | 2023-01-11
14:09 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website