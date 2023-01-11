توقيف مطلوب على حاجز القبة

اوقف الجيش المدعو ش. ص. على احد الحواجز في منطقة القبة، وهو مطلوب بعدة مذكرات اطلاق نار وسلب وترويج المخدرات.



وتم تحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه، بحسب مراسلة "لبنان 24".

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