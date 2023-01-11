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لبنان
توقيف مطلوب على حاجز القبة
Lebanon 24
11-01-2023
|
10:50
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اوقف الجيش المدعو ش. ص. على احد الحواجز في منطقة القبة، وهو مطلوب بعدة مذكرات اطلاق نار وسلب وترويج المخدرات.
وتم تحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه، بحسب مراسلة "لبنان 24".
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