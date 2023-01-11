قتيل جراء اشكال في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن مقتل شاب سوري في منطقة سن الفيل. وفي التفاصيل فقد تطور اشكال بين سوريين في المنطقة وتضارب بالسكاكين الى مقتل أحدهم دون معرفة اسباب الاشكال. وتم نقل الضحية الى احد مستشفيات المنطقة.

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