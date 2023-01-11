Advertisement

لبنان

دبوسي: برحيل الحسيني نطوي صفحة مضيئة من العمل السياسي

Lebanon 24
11-01-2023 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1027842-638090571865616081.jpeg
Doc-P-1027842-638090571865616081.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في بيان، الرئيس حسين الحسيني وقال: "تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس حسين الحسيني القامة الوطنية الكبيرة التي نفتقدها ونفتقد معها نهجا آمن بلبنان سيداً حراً ومستقلاً، وساهم في إيقاف الحرب اللبنانية من خلال التقريب بين وجهات النظر والحوار الايجابي الذي تجسد في إتفاق الطائف الذي كان المغفور له الرئيس الحسيني عرابه".
Advertisement
 
وأضاف: "برحيل الرئيس حسين الحسيني نطوي صفحة مضيئة من العمل السياسي والوطني والبرلماني، وإننا إذ نتقدم في غرفة التجارة في طرابلس الكبرى من عائلته الصغيرة ومن عائلته الوطنية الكبرى بأحر التعازي، نسأل الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2023-01-11
15:39 | 2023-01-11
14:32 | 2023-01-11
14:19 | 2023-01-11
14:14 | 2023-01-11
14:09 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website