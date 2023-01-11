دبوسي: برحيل الحسيني نطوي صفحة مضيئة من العمل السياسي

نعى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في بيان، الرئيس حسين الحسيني وقال: "تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس حسين الحسيني القامة الوطنية الكبيرة التي نفتقدها ونفتقد معها نهجا آمن بلبنان سيداً حراً ومستقلاً، وساهم في إيقاف الحرب اللبنانية من خلال التقريب بين وجهات النظر والحوار الايجابي الذي تجسد في إتفاق الطائف الذي كان المغفور له الرئيس الحسيني عرابه".

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وأضاف: "برحيل الرئيس حسين الحسيني نطوي صفحة مضيئة من العمل السياسي والوطني والبرلماني، وإننا إذ نتقدم في غرفة التجارة في طرابلس الكبرى من عائلته الصغيرة ومن عائلته الوطنية الكبرى بأحر التعازي، نسأل الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته".

