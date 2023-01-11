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لبنان

الأساتذة يعتصمون في راشيا: للإيفاء بالوعود

Lebanon 24
11-01-2023 | 11:07
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نفذ أساتذة التعليم الرسمي في مدارس وثانويات ومعاهد راشيا اعتصاماً تربوياً، في حضور قائمقام راشيا نبيل المصري، بدعوة من رابطة التعليم الأساسي، وبمشاركة رابطة التعليم الثانوي والمهني ولجان المتعاقدين في هذه القطاعات التربوية كافة.
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وندد المعتصمون بـ"الإجحاف، الذي طال كل القطاعات التربوية وعدم الاستجابة لمطالبهم المحقة"، مؤكدين أن "كرامة أساتذة التعليم فوق كل اعتبار".


ودعا عضو الهيئة الإدارية في لجنة متعاقدي التعليم المهني والتقني موسى زغيب إلى "الإيفاء بالوعود التي قطعتها وزارة التربية والحكومة لإنصافهم"، مطالبا بـ"حقهم الأساسي في التثبيت لأنهم أساس التعليم المهني وحقهم في بدل النقل وتعديل أجر الساعة والمحافظة على التعليم الرسمي في المهني والإيفاء بالوعود من قبل الوزارة".
 
كما دعا إلى "تسريع الحلول، حفاظا على القطاع وتمديد العام الدراسي والمناهج وايجاد صيغة للتعويض على المتعاقدين اثناء العطل القسرية".


بدورها، طالبت عضو رابطة التعليم الأساسي الرسمي في البقاع حنان حجاز "وزير التربية بالضغط على الحكومة ومصرف لبنان لتحقيق رفع قيمة تغطية الاستشفاء وبدل النقل، بما يتناسب مع غلاء المحروقات، واعتماد منصة صيرفة خاصة برواتب القطاع العام، إضافة إلى تأمين بدل إنتاجية الى حين تصحيح الرواتب".
 
ثم اجتمع ممثلو القطاعات التربوية في مكتب قائمقام راشيا نبيل المصري، بحضور رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد الذي حيا المعتصمين، مؤكدا أن "مطالبهم محقة"، وقال: "على الدولة انصافهم وتكريمهم ودعم القطاع الرسمي".
 
وخلال اللقاء، نقل مدير معهد راشيا الفني فريد كمال، بحضور مدير معهد البقاع الغربي في المنارة ربيع صدقة مطالب المعتصمين إلى المصري، الذي أكد "أحقيتها ونقلها للجهات المختصة لأن معركة التعليم الرسمي هي معركة كل بيت لبناني ما زال يؤمن بالمؤسسات". واعتبر أن "انهيار التعليم الرسمي يعني انهيار الوطن"، وقال: "إن "واجب الحكومة وكل الجهات المعنية تأمين حقوقهم".
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