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لبنان

مأساة في بلدة لبنانيّة... بهذه الطريقة المروّعة فارقت إمرأة الحياة!

Lebanon 24
11-01-2023 | 11:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ نقل جثة إمرأة الى مستشفى الحبتور، بعد سقوطها من سطح منزلها في بلدة مشمش في عكار.
 
 
 
 
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مشمش

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