المفتي الصلح: نجدد التزامنا بالشراكة والاعتدال مع رحيل علم من أعلام الدستور

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نعى المفتي الشيخ خالد الصلح رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، وقال في بيان: "يفتقد لبنان قامة وطنية ودستورية كبيرة، شخصية كانت لها البصمة الواضحة والمساهمة الكبيرة إلى جانب دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حقبة مؤتمر واتفاق الطائف في السعودية لحل الازمة اللبنانية".وختم: "مع رحيل علم من أعلام الدستور، نجدد التزامنا بالشراكة الوطنية والاعتدال في الحفاظ على سلم وطننا الداخلي. نسأل الله له الرحمة والعزاء والمواساة لعائلته ومحبيه".