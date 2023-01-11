ترميم مسرح البيكاديللي.. هذه آخر المستجدات

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عرض وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال، القاضي محمد وسام المرتضى، موضوع ترميم مسرح قصر البيكاديللي مع كل من المهندس ماهر شرفان وحسين نصرالله من جمعية Gate Lebanon، خلال زيارتهما لوزير الثقافة في مكتبه في قصر الصنائع.وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع دراسة حول الكلفة المطلوبة لإعادة تأهيل وترميم هذا المعلم الثقافي، الذي يعتبر من أهم الأماكن الثقافية في شارع الحمرا.