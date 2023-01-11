Advertisement

لبنان

ترميم مسرح البيكاديللي.. هذه آخر المستجدات

Lebanon 24
11-01-2023 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1027880-638090630081664921.jpg
Doc-P-1027880-638090630081664921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال، القاضي محمد وسام المرتضى، موضوع ترميم مسرح قصر البيكاديللي مع كل من المهندس ماهر شرفان وحسين نصرالله من جمعية Gate Lebanon، خلال زيارتهما لوزير الثقافة في مكتبه في قصر الصنائع.
Advertisement
 

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع دراسة حول الكلفة المطلوبة لإعادة تأهيل وترميم هذا المعلم الثقافي، الذي يعتبر من أهم الأماكن الثقافية في شارع الحمرا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2023-01-11
15:39 | 2023-01-11
14:32 | 2023-01-11
14:19 | 2023-01-11
14:14 | 2023-01-11
14:09 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website