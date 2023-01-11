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لبنان

ميقاتي: لا مجال ظاهرا للتمديد لحاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
11-01-2023 | 12:52
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"النهار": "لا مجال ظاهرا للتمديد لحاكم مصرف لبنان لما يحتاجه الامر من إجراءات بما يشمل انعقاد مجلس الوزراء والتصويت بأكثريّة الثلثين. ولا طرح للتمديد للحاكم، ولا ملامح توافق حول اختيار اسم بديل، بل إنّ نائب الحاكم الأوّل يمكن أن يتولّى الصلاحيات".
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