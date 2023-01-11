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لبنان

بالجرم المشهود.. القبض على سارق في الضنية

Lebanon 24
11-01-2023 | 13:07
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أوقف أهالي بلدة سيرـ الضنية بالجرم المشهود السوري م. ج، أثناء قيامه بمحاولة سرقة منزل في حارة غازي في البلدة، في حين فرّ م. د. إلى جهة مجهولة.
 
 
وقام الأهالي بتسليم م. ج. إلى القوى الأمنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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