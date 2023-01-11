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لبنان

الحجيري نعى الحسيني: خسر لبنان رجل دولة من الطراز النادر

Lebanon 24
11-01-2023 | 13:28
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إعتبر النائب ملحم الحجيري في تصريح أن "الرئيس حسين الحسيني أحد كبار رجالات هذا الوطن، وبوفاته تخسر الساحة اللبنانية قامة وطنية كبيرة ورجل دولة من الطراز النادر، وهو السياسي الخلوق الذي مارس دوره السياسي وفي الحكم بعيدا عن منطق الحسابات الفئوية والطائفية البغيضة، إنما مارسها بمنطق المسؤولية الوطنية وهو المشرع ورجل الوفاق والاعتدال، وأحد عرابي اتفاق الطائف والذي هاله عدم تطبيقه ومحاولات الانقلاب عليه من قبل طبقة حاكمة مستبدة وطغمة مالية فاسدة بقي على خصام معها وحاربها بعناد حتى نفسه الأخير".
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وختم الحجيري: "رحم الله دولة الرئيس حسين الحسيني رحمة واسعة واسكنه فسيح جنانه".
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