ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 47500 و47700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 46850 و46950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.