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لبنان

المرتضى التقى أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
11-01-2023 | 14:09
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إلتقى وزير الثقافة  في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة رندا عبود في حضور الناشطة في المجال الاجتماعي ميريام صفير، وجرى التداول في نشاط ثقافي مشترك.
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محمد وسام المرتضى

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