14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المرتضى التقى أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.. هذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
11-01-2023
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
إلتقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة رندا عبود في حضور الناشطة في المجال الاجتماعي ميريام صفير، وجرى التداول في نشاط ثقافي مشترك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجيري نعى الحسيني: خسر لبنان رجل دولة من الطراز النادر
Lebanon 24
الحجيري نعى الحسيني: خسر لبنان رجل دولة من الطراز النادر
11/01/2023 22:49:49
11/01/2023 22:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تتجاهل أزماتها في لبنان.. إليكم ما نشرته (صورة)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تتجاهل أزماتها في لبنان.. إليكم ما نشرته (صورة)
11/01/2023 22:49:49
11/01/2023 22:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لا مجال ظاهرا للتمديد لحاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: لا مجال ظاهرا للتمديد لحاكم مصرف لبنان
11/01/2023 22:49:49
11/01/2023 22:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان... هذا ما أعلنه عن "صيرفة"
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان... هذا ما أعلنه عن "صيرفة"
11/01/2023 22:49:49
11/01/2023 22:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد وسام المرتضى
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
احتفظ دائما بـ 100 دولار في محفظتك.. لهذا السبب
Lebanon 24
احتفظ دائما بـ 100 دولار في محفظتك.. لهذا السبب
02:00 | 2023-01-11
11/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
16:03 | 2023-01-10
10/01/2023 04:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية عصراً
09:40 | 2023-01-11
11/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل جراء اشكال في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
قتيل جراء اشكال في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
10:56 | 2023-01-11
11/01/2023 10:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان... هذا ما أعلنه عن "صيرفة"
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان... هذا ما أعلنه عن "صيرفة"
11:46 | 2023-01-11
11/01/2023 11:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:52 | 2023-01-11
ميقاتي: لا مجال ظاهرا للتمديد لحاكم مصرف لبنان
15:39 | 2023-01-11
حادثة كفرقاهل.. كرم: لتوقيف الفاعل فوراً
14:32 | 2023-01-11
مقدمات نشرات الاخبار المسائية لليوم.. ماذا جاء فيها؟
14:19 | 2023-01-11
فيديو ينتشر... مواطنان يُهينان عناصر من قوى الأمن وسرايا المقاومة تُعلّق
14:14 | 2023-01-11
في المطار... توقيف شبكة لتهريب الدولارات المزورة
14:00 | 2023-01-11
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
11/01/2023 22:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
11/01/2023 22:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
11/01/2023 22:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact