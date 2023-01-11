فيديو ينتشر... مواطنان يُهينان عناصر من قوى الأمن وسرايا المقاومة تُعلّق

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كما أفيد بأنّه تمّ حجز الشاحنة التي هاجمت سيارة الدورية. بعد انتشار مقطع فيديو يظهر قيام مواطنَين بإهانة عناصر دورية لقوى الأمن الداخلي في بلدة كفرقاهل قضاء الكورة أثناء قيامها بهدم مخالفة بناء، أفيد بأنّه تمّ هدم البناء المخالف التابع لكّل من ض.ق وشقيقه م.ق كما تمّ توقيفهما.كما أفيد بأنّه تمّ حجز الشاحنة التي هاجمت سيارة الدورية.

"لبنان 24" يتحفظ عن نشر الفيديو لما فيه من إساءة لبعض المقامات الروحية، وما تضمنه من كلمات نابية وسباب وشتائم.



توازيا، أعلنت سرايا المقاومة في بيان أنّ لا علاقة لها بهذا الإشكال جملة وتفصيلا، وهي ترفض زج اسمها فيه، وتقدر وتحترم كافة المرجعيات الدينية.

إلى ذلك، كتب النائب طوني فرنجيّة عبر حسابه على "تويتر:

"ندعو الى اتخاذ اقصى التدابير بحق المعتدين على القانون وعناصر القوى الأمنية والمرجعيات الروحية، الذين حاولوا تأجيج الفتنة الطائفية التي نحن بغنى عنها!

ان اجهزة الدولة والمرجعيات الروحية، وأصحاب الحق ليسوا مكسر عصا.

علَّ وزير الداخلية يستيقظ بعد انتشار "فيديو" الاعتداء في الكورة".