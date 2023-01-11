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لبنان

أزمة زراعية الى الواجهة.. الأسعار دون نصف التكلفة؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 15:46
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عقدت "نقابة العاملين في زراعة البطاطا في بعلبك الهرمل"، لقاء في مركز "إتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع"، في حضور رئيس النقابة محمد حسن وأعضاء المجلس التنفيذي.
وصدر عن المجتمعين بيان أشار إلى أن "مزارعي البطاطا يعانون من أزمة تكدس البطاطا اللبنانية في البردات والمستودعات، حيث تبلغ حوالي 30 ألف طن، ومن تدني أسعارها إلى ما دون نصف التكلفة الفعلية".
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وتابع: "إن طن البطاطا تبلغ كلفته الإجمالية حوالى 400 دولار ولا يباع في الأسواق بأكثر من 200 دولار، ويأتي قرار وزارة الزراعة بحسب الرزنامة الزراعية، إطلاق عملية إستيراد البطاطا المصرية في أول شباط، ليزيد من الضغوطات والخسائر على مزارعي البطاطا، لذلك نتمنى على وزير الزراعة تأخير دخول البطاطا المصرية إلى الأسواق اللبنانية، إلى حين تصريف البطاطا اللبنانية".

 
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