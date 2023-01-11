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لبنان

بعد التعرّض لعناصر قوى الأمن في الكورة... ماذا قال وزير الداخليّة؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 16:10
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كتب وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر":
 
"حفاظاً على هيبة الدولة، ومنعاً لأي تطاول على المرجعيات الروحية والعناصر الأمنية، اوقفت شعبة المعلومات، في البترون، المدعوين ضياء ومصطفى قراعلي اللذين تعرضا اليوم في كفرقاهل-الكورة بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي.
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ونؤكد أن الأجهزة الأمنية الشرعية وحدها التي تحمي المواطنين".
 
 
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