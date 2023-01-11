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لبنان
عجز
Lebanon 24
11-01-2023
|
18:30
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لا يتمكّن نواب في العاصمة من إحداث خرق لمصلحة نفوذهم، في الجمعيات والاتحادات في بيروت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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