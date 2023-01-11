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لبنان

باريس مستعجلة والقوات عاتبة

Lebanon 24
11-01-2023 | 23:19
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كتبت "الاخبار": أبلغ مسؤولون فرنسيون مرجعيات لبنانيّة أنّ بلادهم لن تسمح بإطالة أمد الفراغ الرئاسي وأنه من غير الممكن إرجاء بتّ هذا الملف إلى الصيف المقبل.

 

أضافت: يكثّف النائب ميشال معوّض اجتماعاته مع عدد من القيادات السياسيّة ورؤساء الأحزاب بحثاً عن مخرجٍ لائق لانسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية، والخروج بأقل الخسائر الممكنة، بعدما تبلّغ صراحةً بأن الجميع سينفض يده منه قريباً.

 

وجاء في "الاخبار": يؤكد مطّلعون أن العلاقة بين السعودية والقوات اللبنانية ليست في أحسن أحوالها، وأن رئيس القوات سمير جعجع أبدى انزعاجه من تمرير رسائل سعودية «ناعمة» إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. كما عبّر جعجع الذي تواصل مع مسؤولين سعوديين من بينهم نزار العلولا وخالد الحميدان، عن انزعاجه من اللقاء الذي جمع باسيل ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وطُرح فيه اسم بيار الضاهر كمرشح للرئاسة. وتشير معلومات إلى إمكان أن يزور النائبان بيار أبو عاصي وملحم رياشي الرياض قريباً لمناقشة هذا الأمر مع المسؤولين في المملكة.

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