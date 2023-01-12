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لبنان

اشتباكات وتوقيفات في برج البراجنة.. والجيش يوضح الملابسات

Lebanon 24
12-01-2023 | 01:14
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تجددت الإشتباكات العنيفة في برج البراجنة بين آل جعفر وآخرين من الجنسية الفلسطينية فجر اليوم ، على خلفية اشكال على تجارة المخدرات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور تدخلت عناصر من الجيش وعملت على اغلاق مداخل المخيم وحسم الإشتباك واوقفت احد اطراف الاشتباك من آل جعفر .
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وأعلنت قيادة الجيش لاحقا في بيان عبر "تويتر"، أن قوة نفذت عمليات دهم في حي الجورة- برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وأوقفت 7 أشخاص بينهم المطلوب (ح.ج.) أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة، ومطلوبين آخرين بجرم تجارة المخدرات والقتل، وقد حصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه 4 إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين الموقوفين.

 
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