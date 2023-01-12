14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اشتباكات وتوقيفات في برج البراجنة.. والجيش يوضح الملابسات
Lebanon 24
12-01-2023
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجددت الإشتباكات العنيفة في برج البراجنة بين آل جعفر وآخرين من الجنسية الفلسطينية فجر اليوم ، على خلفية اشكال على تجارة المخدرات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور تدخلت عناصر من الجيش وعملت على اغلاق مداخل المخيم وحسم الإشتباك واوقفت احد اطراف الاشتباك من آل جعفر .
Advertisement
وأعلنت قيادة الجيش لاحقا في بيان عبر "تويتر"، أن قوة نفذت عمليات دهم في حي الجورة- برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وأوقفت 7 أشخاص بينهم المطلوب (ح.ج.) أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة، ومطلوبين آخرين بجرم تجارة المخدرات والقتل، وقد حصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه 4 إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين الموقوفين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
14:00 | 2023-01-11
11/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان... هذا ما أعلنه عن "صيرفة"
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان... هذا ما أعلنه عن "صيرفة"
11:46 | 2023-01-11
11/01/2023 11:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... 5 أنواع شوكولا شهيرة تُشكّل خطراً على الصحة ما هي؟
Lebanon 24
بالأسماء... 5 أنواع شوكولا شهيرة تُشكّل خطراً على الصحة ما هي؟
14:00 | 2023-01-11
11/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية عصراً
09:40 | 2023-01-11
11/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل جراء اشكال في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
قتيل جراء اشكال في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
10:56 | 2023-01-11
11/01/2023 10:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-01-12
علاقة "التيار" بحزب الله تتأرجح ما بين الحُجج والاحتواء!
04:54 | 2023-01-12
الرئيس الحسيني إلى مثواه الأخير.. الحزن يلف شمسطار وشخصيات ووفود شعبية شاركت بالدفن
07:30 | 2023-01-12
بوحبيب: النازحون يفوق عددهم المليونين ولبنان لا يمكنه ان يصبر
07:28 | 2023-01-12
هذا ما قاله وزير الاقتصاد عن رفع الدعم عن حليب الاطفال
07:20 | 2023-01-12
بالفيديو والصور... قوى الأمن تكشف ملابسات ما حصل مع إحدى دورياتها في كفرقاهل
07:03 | 2023-01-12
وزير العمل يتحدث عن زيادة الرواتب وبدل النقل... ماذا كشف؟
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
12/01/2023 14:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
12/01/2023 14:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
12/01/2023 14:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact