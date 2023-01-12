وسيلة اعلامية للبيع..

تتداول الأوساط الاعلامية معلومات تتحدث عن سعي شخصية سياسية الى بيع وسيلة اعلامية مكتوبة يملكها، بعد ان شحت اموال الدعم التي كانت تصله، وتراجع حضوره لدى الجهات الداعمة له.

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