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لبنان

وسيلة اعلامية للبيع..

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2023 | 02:45
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تتداول الأوساط الاعلامية معلومات تتحدث عن سعي شخصية سياسية الى بيع وسيلة اعلامية مكتوبة يملكها، بعد ان شحت اموال الدعم  التي كانت  تصله، وتراجع حضوره لدى الجهات الداعمة له.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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