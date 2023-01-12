حزب الله "اكثر صراحةً": فرنجية مرشحنا

بالرغم من أن حزب الله لم يعلن بشكل صريح أن مرشحه الرئاسي هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الا ان الاسابيع القليلة الماضية شهدت تبدلا في اداء الحزب الرئاسي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب الذي كان يتحفظ بشكل كامل عن تسمية اي مرشح في لقاءاته الرسمية، بات اليوم يعلن لمن يلتقيهم ان مرشحه الرئاسي هو فرنجية. والاهم ان حزب الله ابلغ عددا من السفراء الذين قاموا بزيارته خلال المرحلة الماضية انه يدعم فرنجية ولا خطة بديلة له حاليا".

ووفق المعطيات فان حزب الله بعث رسائل امتعاض الى النائب جبران باسيل حول استهداف فرنجيه بالشخصي بعد التصويب عليه بالسياسة. واعتبر الحزب ان ما يتحدث عنه المنتمون لـ" التيار" غير لائق.