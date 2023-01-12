سارق في قبضة الشرطة.. هذا ما جرى في صيدا

Advertisement

تمكنت دورية من شرطة بلدية صيدا ليل أمس من توقيف سارق حديد، يدعى ع.ص.و. مواليد 1993(فلسطيني)، وضبطت بحوزته قطع حديدية مسروقة من درابزين ملعب صيدا البلدي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم تسليمه الى القوى الامنية باشراف القضاء المختص.