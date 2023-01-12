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لبنان

سارق في قبضة الشرطة.. هذا ما جرى في صيدا

Lebanon 24
12-01-2023 | 01:45
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تمكنت دورية من شرطة بلدية صيدا ليل أمس من توقيف سارق حديد، يدعى ع.ص.و. مواليد 1993(فلسطيني)، وضبطت بحوزته قطع حديدية مسروقة من درابزين ملعب صيدا البلدي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتم تسليمه الى القوى الامنية باشراف القضاء المختص.
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سارق

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