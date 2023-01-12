حالة اختناق بسبب الغاز في الجنوب!

أصيبت إمراة بحالة اختناق في بلدة حناوية الجنوبية بسبب تنشقها دخان قازان الغاز، وقد تم نقلها إلى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور للمعالجة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".

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