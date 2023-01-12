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لبنان

حالة اختناق بسبب الغاز في الجنوب!

Lebanon 24
12-01-2023 | 02:15
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أصيبت إمراة بحالة اختناق في بلدة حناوية الجنوبية بسبب تنشقها دخان قازان الغاز، وقد تم نقلها إلى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور للمعالجة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
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