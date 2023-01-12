وأخيراً الطقس سيتحوّل: منخفض جوي من اليونان إلى لبنان.. استعدوا للأمطار والثلوج!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية ان المرتفع شبه المداري ينشط فوق العراق والاردن وسوريا اليوم الخميس وتنشط معه الرياح الشرقية من جهة شمال لبنان وحمص، والجنوبية الشرقية من جهة البقاع الغربي والمناطق الجنوبية؛ بحيث تتحوّل الى ناشطة، تلامس سرعتها 70 كم في الساعة في المناطق المذكورة.

يقترب المنخفض الجوي المتمركز جنوب اليونان من قبرص صباح الجمعة ويبدأ تأثيره على لبنان خلال ساعات الظهيرة فتتساقط امطار محلية لتشتد مساءً ويوم السبت وتصبح غزيرة مع عواصف رعدية وصواعق وتساقط للبرَد، وتتدنى الثلوج من 1800متر الى 1500 متر، وفي بعض المناطق البقاعية ستلامس 1200-1300 لفترة وجيزة دون تراكمات تُذكر، بسبب تدني درجات الحرارة،

تتحوّل وجهة الرياح يوم الجمعة الى جنوبية غربية ناشطة تلامس 75 كم في الساعة في بعض الاوقات مصحوبة بعواصف رعدية.

وأضاف: "سيتمركز المنخفض الجوي بين سواحل سوريا ولبنان وفلسطين ويخترق اليابسة بأمطاره المتوسطة والغزيرة حتى يوم الاثنين،

وستصل نسبة العواصف الرعدية الى 60% ونسبة الانفراجات الى 40% وبسبب تضارب الرياح سوف يستقر المنخفض في المنطقة حتى مساء الاثنين المقبل بحيث ستكون التراكمات الثلجية ملحوظة فوق 1800 متر التي ستتراوح على المرتفعات التي تبدأ من 2000 متر بين 30 و 40 سنتم.

وحيث النسافات الثلجية قد تصل الى 70 سنتم.

طقس يوم الخميس: مشمس مع رياح شرقية سيبيرية باردة قادمة من شمال العراق مدفوعة من المرتفع السيبيري، وناشطة في بعض المناطق.

طقس يوم الجمعة يتحوّل الى ممطر خلال ساعات الظهيرة وتنشط مع تقدم الساعات لتتحول الى غزيرة وسوف تشمل الاراضي اللبنانية بنسبة 95%، بسكل متفاوت.

درجات الامطار على الشكل التالي:

درجة اولى: 65-100مم

الجبال الغربية والساحل السوري، الساحلي اللبناني والفلسطيني، عكار، الجنوب ( صيدا، صور، النبطية، جزين، مرجعيون، بنت جبيل)

درجة ثانية: 15-40مم

البقاع، دمشق، يبرود، جنوب الأردن.

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وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل. تهطل أمطار متفرقة مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 60كلم/س في المناطق الجنوبية، مع امطار غزيرة مساء واحتمال تشكل السيول، تتساقط الثلوج على 1400 متر ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر معها الطقس حتى مساء هذا اليوم الخميس، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق جنوب غرب تركيا يبلغ ذروته غدا مساء، ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى أمطار وثلوج مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة أحيانا ويستمر حتى بداية الأسبوع.



معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، تهطل أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال ان تترافق مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد في المناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ويتكون الضباب على المرتفعات.



الجمعة: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل. تهطل أمطار متفرقة مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 60كلم/س في المناطق الجنوبية، مع امطار غزيرة مساء واحتمال تشكل السيول، تتساقط الثلوج على 1400 متر ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.



السبت: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد لتصل الى 45كلم/س، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر و تنحسر مساء.



الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة، واحتمال أمطار محلية خفيفة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12درجة، في الداخل من 2 الى 12 درجة.