العبسي استقبل وفد نقابة الاطباء: لعدم إفراغ الوطن من كفاءاته

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في المقر البطريركي في الربوة، وفدا من نقابة أطباء لبنان في بيروت ضم النقيب البروفسور يوسف بخاش، والأطباء فيليب يونس وحبيب حزقيال و سعد ابو همين وساري عبد الله ، المديرة العامة نادين حداد والمستشار القانوني للنقابة المحامي ميشال ريشا، في حضور رجل الاعمال طلال المقدسي والمستشار الاعلامي الزميل انطوان الحايك.

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واطلع العبسي من الوفد على التحديات التي يواجهها القطاع في ظل استمرار الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وبعد اللقاء، تحديث بخاش عن "الصعوبات التي يواجهها الطبيب اللبناني جراء الوضع الاقتصادي والمعيش وتدني القدرة العلاجية لدى المريض في ظل الارتفاع الجنوني في اسعار الدواء وفقدان الكثير منها لاسيما ادوية السرطان والامراض المستعصية، وارتفاع الفاتورة الاستشفائية بشكل يفوق قدرة المواطن على تحملها وعدم الالتزام بالروتوكولات العلاجية، ما يؤدي الى تفشي الامراض"، معتبرا أن "صحة الوطن هي من صحة المواطن".





من جهته، شدد العبسي على"المفهوم الانساني لمهنة الطب وعلى العلاقات الانسانية التي تربط المريض بطبيبه".

وأعرب عن تقديره لما "يقدمه الجهاز الطبي من خدمات"، داعيا الأطباء، واسوة بسائر اللبنانيين، الى "التمسك بالوطن وعدم افراغه من كفاءاته وقدراته الانتاجية".



ثم التقى العبسي المصرفي محمود فرنسيس والدكتور جورج براكس. (الوكالة الوطنية)