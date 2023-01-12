Advertisement

لبنان

توقيفات جديدة في احداث برج البراجنة

Lebanon 24
12-01-2023 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1028035-638091159007919957.jpg
Doc-P-1028035-638091159007919957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقف الجيش المدعو حسن جعفر اثر المداهمات التي  نفذها ببرج البراجنه.
ويعد جعفر الطرف الاساسي عن الاشتباكات التي وقعت واستمرت ل٤ ساعات فجر اليوم.
يذكر انه من المطلوبين الخطيرين بتجارة المخدرات كما انه من الشراونة بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-01-12
04:54 | 2023-01-12
07:35 | 2023-01-12
07:30 | 2023-01-12
07:28 | 2023-01-12
07:20 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website