توقيفات جديدة في احداث برج البراجنة

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أوقف الجيش المدعو حسن جعفر اثر المداهمات التي نفذها ببرج البراجنه.ويعد جعفر الطرف الاساسي عن الاشتباكات التي وقعت واستمرت ل٤ ساعات فجر اليوم.يذكر انه من المطلوبين الخطيرين بتجارة المخدرات كما انه من الشراونة بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".