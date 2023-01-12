نقيب المعلمين: ميقاتي وعد بحلّ هذه المشاكل

أكد نقيب المعلمين في القطاع الخاص نعمة محفوض الحرص على العام الدراسي.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، شدد محفوض على أن هذا الحرص يتطلّب الحد الأدنى من المقوّمات.

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وأشار إلى أنه اجتمع مع الرئيس نجيب ميقاتي وتقدّم بأربعة مطالب: الطلب من حاكم مصرف لبنان حلّ موضوع قبول المصارف بالشيكات التي يقبضها الأساتذة المتقاعدون، وهي تعويضهم. ثانياً، معالجة موضوع قبض المتقاعدين في القطاع الخاص رواتبهم وفق منصة صيرفة أسوة بالأساتذة في القطاع الرسمي، لافتاً إلى أن الرئيس ميقاتي وعد بحلّ المشكلتين خلال عشرة أيام.



كما طالب محفوض بوحدة التشريع لأن زيادة الرواتب التي أقرّت في الموازنة لم تشمل القطاع الخاص، موضحاً أن ميقاتي أبدى موافقته على هذا الموضوع الذي يحتاج إلى المرور في مجلس النواب، بالإضافة إلى تغذية صندوق التقاعد للتمكن من زيادة رواتب المتقاعدين.



وأعلن محفوض أنه في حال انقضاء مهلة العشرة أيام من دون إيجاد الحلول، فهو سيدعو الجمعيات العمومية إلى الانعقاد وبالتالي يتم تنفيذ رغبة المعلمين.