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لبنان

ارتفاع عدد الموقوفين من بلدة كفرقاهل

Lebanon 24
12-01-2023 | 03:26
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ارتفع عدد الموقوفين إلى ثلاثة في حادث التعرض لقوى الأمن الداخلي وبكركي في بلدة كفرقاهل- الكورة، بعد دهم منزل ابن أحد الشقيقين الموقوفين ليلاً وتوقيفه بإشارة من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.
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وبوشر التحقيق مع الثلاثة بإشراف القضاء العسكري.
 
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