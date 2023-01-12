ارتفاع عدد الموقوفين من بلدة كفرقاهل

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ارتفع عدد الموقوفين إلى ثلاثة في حادث التعرض لقوى الأمن الداخلي وبكركي في بلدة كفرقاهل- الكورة، بعد دهم منزل ابن أحد الشقيقين الموقوفين ليلاً وتوقيفه بإشارة من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.وبوشر التحقيق مع الثلاثة بإشراف القضاء العسكري.