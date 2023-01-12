جثة في مبنى سكني في طرابلس

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عثر على جثة شخص لبناني، عند مدخل مبنى سكني بالقرب من الضمان الإجتماعي في الميناء - طرابلس ، وعلى الفور حضرت الأدلة الجنائية وعناصر قوى الأمن وضربوا طوقا في المكان ، بإنتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف عليها.وبحسب المعلومات الأولية فان الجثة تعود الى شخص من عكار تعمل ناطوراً في المبنى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"