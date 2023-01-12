يروّج المخدّرات في المتن وكسروان.. وهذا كان مصيره

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخليأنه وبنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مختلف مناطق المتن وكسروان.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية المروّج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو:ر. ع. (مواليد عام 1995، لبناني الجنسيّة)بتاريخ 1-1-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة حالات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "هيونداي" لون جردوني تم ضبطها.بتفتيشه والسيارة عُثر على:/19/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين مدوّن عليها PR، زنة المظروف حوالي /1،8/ غ/8/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها N، زنة المظروف حوالي /1،9/ غعلبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالي /4،3/غطبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين مدوّن عليها "أجنبي"، زنتها حوالي /5،1/ غطبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالي /4،2/غحقنة لتعاطي المخدرات، وهاتفين خلويين، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات منذ حوالي الشهر لعدد من الزبائن في العديد من مناطق المتن وكسروان على متن السيارة المضبوطة، واعترف أنه ينشط لصالح أحد التجار.أجري المقتضى القانوني بحقه، واودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.