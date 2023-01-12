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لبنان

عبد اللهيان الى بيروت اليوم

Lebanon 24
12-01-2023 | 04:38
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أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، يصل مساء اليوم الى بيروت في زيارة يلتقي فيها المسؤولين اللبنانيين.
 
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