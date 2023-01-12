باسيل: لا يمكن أن يكون لبنان بلداً للتوطين

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن مشهدية تدميرية دموية نكبت سوريا ولبنان، وشهدنا تسلل لـ "الإرهابيين" تحت غطاء النازحين.

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وشدد باسيل في مؤتمر "التيّار الوطني الحرّ حول أزمة النزوح" أنه "لا يمكن أن يكون لبنان بلداً للتوطين".

وقال إنه على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين، وتطبيق القوانين المحلية والدولية.

واعتبر أن "النزوح السوري أزمة كيانية طويلة الأمد وعلى المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان".

وأضاف: لن نتخلى عن حق النازحين في العودة، فهناك وطنهم وكرامتهم والعودة حتمية لمن لا خطر على حياته.