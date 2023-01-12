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لبنان

إطلالة لنصرالله غداً

Lebanon 24
12-01-2023 | 05:06
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يطل الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله غدا الجمعة عند الساعة الثانية، في لقاء مع عائلات كوادر المقاومة الإسلامية، في ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع).
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