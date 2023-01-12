نصار بعد لقائه المكاري: نضع كل الامكانات والطاقات بتصرف وزارة الاعلام

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار الذي اكد بعد اللقاء ان وزارته "تضع كل الامكانات والطاقات لديها لدعم وزارة الاعلام والوزير في مواكبة فعاليات بيروت عاصمة الاعلام العربي للعام 2023".وشدد على "ان التنسيق مستمر بشكل شبه يومي بين الوزارتين"، وأمل في "أن يعيد المشروع ثقة العرب بلبنان وعودتهم الى هذا البلد، ضمن خطة السياحة الاعلامية والثقافية". (الوكالة الوطنية)