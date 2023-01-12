تغريدة للشيخ قاسم: حماك الله يا قائدنا

لقد أساءت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية إلى القامة العالية للإمام الخامنئي كما أساءت سابقاً لرسول الله (ص).
القادةُ الكبار لا يلتفتون إلى صغار النفوس التائهين في غياهب جهل الحداثة والعصرنة.
لن ينالوا من عطاءات الإمام الخامنئي (دام ظله). حماك الله يا قائدنا.#الخامنئي_رمزنا_المقدس
— الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) January 12, 2023
لقد أساءت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية إلى القامة العالية للإمام الخامنئي كما أساءت سابقاً لرسول الله (ص).
القادةُ الكبار لا يلتفتون إلى صغار النفوس التائهين في غياهب جهل الحداثة والعصرنة.
لن ينالوا من عطاءات الإمام الخامنئي (دام ظله). حماك الله يا قائدنا.#الخامنئي_رمزنا_المقدس