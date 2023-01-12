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لبنان

تغريدة للشيخ قاسم: حماك الله يا قائدنا

Lebanon 24
12-01-2023 | 06:03
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غرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لقد أساءت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية إلى القامة العالية للإمام الخامنئي كما أساءت سابقاً لرسول الله (ص). 
القادةُ الكبار لا يلتفتون إلى صغار النفوس التائهين في غياهب جهل الحداثة والعصرنة.
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لن ينالوا من عطاءات الإمام الخامنئي (دام ظله). حماك الله يا قائدنا".
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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