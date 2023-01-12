تغريدة للشيخ قاسم: حماك الله يا قائدنا

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غرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لقد أساءت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية إلى القامة العالية للإمام الخامنئي كما أساءت سابقاً لرسول الله (ص).القادةُ الكبار لا يلتفتون إلى صغار النفوس التائهين في غياهب جهل الحداثة والعصرنة.لن ينالوا من عطاءات الإمام الخامنئي (دام ظله). حماك الله يا قائدنا".