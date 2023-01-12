هل سيُشارك وزراء "حزب الله" في جلسة الحكومة؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ "حزب الله" سيبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مشاركة وزرائه في جلسة حكومية مخصصة للبحث في ملف الكهرباء، نزولا عند حاجة المواطنين ولضرورة تسيير شؤونهم.

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