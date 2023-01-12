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لبنان

هل سيُشارك وزراء "حزب الله" في جلسة الحكومة؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 06:22
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ "حزب الله" سيبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مشاركة وزرائه في جلسة حكومية مخصصة للبحث في ملف الكهرباء، نزولا عند حاجة المواطنين ولضرورة تسيير شؤونهم.
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