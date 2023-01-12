بشأن طلب الردّ المقدّم من رياض سلامة... هذا ما قرّرته محكمة الإستئناف

أفادت معلومات الـ"ال بي سي"، أنّ محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب ردّ القاضي زياد أبي حيدر المقدّم من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب إبدائه رأيا مسبقا في الملف، إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية.

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