هذا ما قاله وزير الاقتصاد عن رفع الدعم عن حليب الاطفال

غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "لمن يقول حليب الاطفال ليس دواء اقول له انك جاهل في علم الانسانية وسلامة الاجيال….رفع الدعم عن حليب الاطفال في هذه المرحلة الصعبة من دون خطة بديلة قرار غير مسؤول وهروب الى الامام وحرمان ابنائنا من غذائهم الوحيد. اطفال لبنان يستبدلون الحليب بالماء والسكر".

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