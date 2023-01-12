سرقة وتكسير سيارات في بيروت (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين كسروا زجاج سيارات كانت مركونة في بيروت، وقاموا بسرقة المحتويات التي في داخلها.

كذلك، سرقوا دواليب هذه السيارات، وفروا إلى جهة مجهولة.