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لبنان

سرقة وتكسير سيارات في بيروت (صور)

Lebanon 24
12-01-2023 | 07:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين كسروا زجاج سيارات كانت مركونة في بيروت، وقاموا بسرقة المحتويات التي في داخلها.
 
 
كذلك، سرقوا دواليب هذه السيارات، وفروا إلى جهة مجهولة.
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