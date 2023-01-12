المكاري التقى وفدا من اتحاد الكتاب اللبنانيين هنأه على اعلان بيروت عاصمة للاعلام العربي

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، وفداً من اتحاد الكتاب اللبنانيين برئاسة الأمين العام الياس زغيب، الذي قال بعد اللقاء: "قمنا بزيارة باسم اتحاد الكتاب اللبنانيين الى الوزير المكاري، وهنأناه على اعلان بيروت عاصمة للاعلام العربي، وابدينا كل استعداد للمساعدة ووضعنا كل مقدراتنا وطاقاتنا كاتحاد في خدمة وزارة الاعلام لانجاح هذا الحدث المهم"، مشيراً الى انه "تم الاتفاق على سلسلة نشاطات بين الوزارة والاتحاد تصب في خدمة هذا المشروع و في اظهار صورة لبنان، لبنان الكلمة الحرة و الاعلام والثقافة و لبنان الانسان بشكل عام".وشكر زغيب الوزير المكاري "الذي ابدى كل التجاوب والتعاون في المستقبل". (الوكالة الوطنية)