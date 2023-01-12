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لبنان

ميقاتي شارك في تشييع الحسيني: يجب ان نسعى دائما لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاملا

Lebanon 24
12-01-2023 | 07:45
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شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ممثلا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في مراسم تشييع الرئيس حسين الحسيني بعد ظهر اليوم في بلدة شمسطار في البقاع.
كما شاركت في التشييع عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي.
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وقال الرئيس ميقاتي بعد التشييع: نمر بلحظات حزينة جدا في وداع ابي الطائف، ومؤسس الجمهورية الجديدة. واكرر ما اقوله دائما انه اكراما له يجب ان نسعى دائما لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاملا بعيدا عن الانتقائية. وإنني على ثقة أن هذا  النهج هو الذي يوصل  لبنان الى شاطئ الامان. لقد قام الرئيس الحسيني بجهد دستوري وبرلماني كبير، وعلينا ان نكمل ما بدأه بالطريقة السليمة. رحمه الله وهو كان صديقا وأخا ومعلّما ، ولسنا نحن فقط من سيفتقده بل كل لبنان ايضا. 
 
 
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