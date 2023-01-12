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لبنان

مبادرة نيابية بـ7000 دولار في هذه المناطق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2023 | 07:50
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بعد انقطاع المياه عن مناطق كثيرة في بيروت نتيجة توقف عمل التوليد الكهربائي لضخ المياه، وبغياب الاعتمادات اللازمة لدى مؤسسة مياه بيروت، قام عدد من النواب من مختلف القوى السياسية وفي مقدمهم النواب محمد خواجة وأمين شري وابراهيم منيمنة ووضاح الصادق ونبيل بدر وملحم خلف، بتأمين المبلغ المطلوب والمقدّر بسبعة آلاف دولار، لتبدأ ورشة الصيانة اعتبارا من اليوم لمدة اسبوع كامل لتصليح الاعطال. وسيصار الى اصدار بيان عن المؤسسة فور اعادة ضخ المياه الى الأحياء المحرومة منذ اسبوعين على التوالي.
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لبنان

خاص

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